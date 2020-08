Ako si to oni, len predstavujú?

Som veľmi nahnevaná na našu vládu, pretože si začína nárokovať na všetko a rozhoduje jednoducho aj o naše životy.

Od kedy vymysleli Covid 19.Veď aj tým to všetko začalo.

Tento koronavírus je podľa môjho úsudku čistý blud. Je to celosvetový politický zmanipulovaná pandémia, ktorá ani neexistuje. A keď už Áno tak je to iba obyčajná bežná chrípka ktorou prechádzame už stáročia. Ľudia zomierajú na všelijaké choroby.

Čo znamenajú tie ich čísla, ktoré každodenne v médiách počúvam? Koľko infikovaných, uzdravených či mŕtvych, ktoré narátajú sú skutočne reálne? Prešli sme toľkým chrípkami vtáčia, prasačia, choroba šialených kráv. A teraz prišiel rad na ľudí? Už menom rakovina je choroba, ktorá sa rozširuje rýchlejšie. Dennodenne zomierajú na ňu ľudia bez vekového rozdielu. Keby tieto čísla začali rátať, tak by som verila tomu, že sú to čísla vychádzajúce zo skutočnosti. Prečo tým ľudom nepomôže vláda? Prečo nehľadajú liek na túto chorobu?

Ale koróna! Tá vyšla neskutočne z múdrej hlavy. Nakazené štáty robia všelijaké opatrenia a nariaďuje sa a iba nariaďuje. Ekonomika klesá a oni sa správajú, akoby sa to ich netykalo. Nezomrieme na korónu, ale zomrieme preto, že to oni chceju. To ich šaškovanie okolo toho mi začína poriadne žrať nervy. Politická moc si myslí, že svet patrí im a môžu s nami obchodovať, alebo zachádzať ako chceju. Pretože rúška, respirátory, ochranné pomôcky atd. To všetko stojí miliardy eur, ktoré investuje do iných štátov, podľa svojich dohodnutých periférii. Celý svet sa dohodol na niečom čo vôbec ani nie je, aby ľudí mohli zastrašovať, alebo skôr obrali o dôstojný život.

Spočiatku som si myslela, že niekto hodí bombu, aby zistil ako funguje ich nová zbraň, ktorú by použil proti svojmu nepriateľovi. Aby ukázal, ktorá krajina je silnejšia oproti tej druhej. Nikomu sa iste nesnívalo, že naši celosvetový politici vyjdú na nás s takým nezmyselným. Tento vírus jednoducho značí o zníženie svetovej populácii.Aaby ochudobnili ešte viacej tých chudobných. Keby sa tak postarali o bezdomovcoch, pretože tam kde sú teraz sa ocitli vďaka ním, pretože ich obrali o dôstojný život, o česť, o rodinu. Celý ich život zhabali exekútori. Týmto ľudom je jedno či zomrú dnes, alebo zajtra. Obdivujem ich, pretože aj keď ma otravujú pri supermarkete, poniektorých sama odoženiem. Ale z druhej strany oni nepotrebujú nič, len to aby prežili ďalší deň na rozdiel od nás. Pretože nám nestačí teplo, jesť a kde spať. My potrebujeme toho strašne veľa a vyžadujeme ešte viac. Sme nenažraný a taký lačný, že by sme dokázali zožrať aj slona.

Koronavírus je baňa z ktorej sa začalo dobre ťažiť a okrádajú svoj vlastný národ. Štát nerobí také opatrenia, aké by v skutočnosti mal. Ekonomika katastrofálne klesá a mi pracujúci ľudia padáme na hlavu. Keď, už prišla tá pandémia, tak mali to riešiť tak, aby to neuškodilo ekonomike. Počas vypuknutia karantény. Firmy hlásali na poplach a žiadali vládu o pomoc. Samotný pán premiér Matovič vyhlásil, že podpory firmy a živnostníkov na udržanie pracovných miest. Ale zostalo to iba pri sľube, pretože o pár dni zmenil svoje slovo a vláda nakoniec odmietla pomoc. Je to jednoznačne vláda, ktorá mení svoje názory, každú minútu, ako malé ufňukané dieťa, ktoré nevie čo vlastne chce. Či jesť, piť, hrať sa, alebo potrebuje na záchod. Miesto toho, aby zachránil pracovné miesta, tak urobil láskavosť bankám. Odklad splátok nie je zadarmo.

Firmy existujú preto, že nám ľudom dávajú prácu a mi za to dostaneme svoj plat. Neviem o tom, žeby k tomu prepúšťaniu došlo len preto, že to chceli. Museli to urobiť, pretože firmy by nedokázali nás všetkých uživiť pri takých nízkych zákazkách. Ja na rozdiel vo firme v ktorej pracujem mam voči nej veľký rešpekt. Náš šéf je veľký človek. Pretože on má nie len hlavu, ale aj srdce, medzi nich zaraďujem aj jeho kompetentných. Keby došlo k ďalšiemu prepúšťaniu a ja by som bola na zozname. Nebolo by mi to jedno, ale nikdy by som na ňu nezanevrela. Ťažko by sa mi opúšťalo toto miesto, pretože tam som nechala voje srdce. To oni nás dávajú silu prežiť a nie vláda, ktorá si robí čo chce. Chráni iba svoje záujmy a o svoj ľud sa vôbec nestarajú. Prečo vláda nedotovala firmy? Prečo neochránila ľudí, ktorý prišli o prácu? Neurobila preto nič, nepohla ani prstom? Keby im hrozilo ako štátnym zamestnancom, že dostanú výpovede, alebo že budú ukrátený o svoj plat. Zabudli by na koronavírus a riešili by to čo je ich, možno by nestačili ich nohy, stali by aj na rukách.

Do vlády sa dostali neskúsený amatéri, ktorý nevedia komunikovať a nie to, aby zobrali veľkú zodpovednosť za tento štát. Vo vláde sa ocitla zberba šašov, hercov, mafiánov, úžerníkov. Sú to vládny politici, ktorý jednoducho nám dali dnes pocítiť, že sa ničoho a nikoho neboja, Prečo? Kto ich chráni? kto ich vedie?

Ľudia na rozdiel od vlády pracujú, aby uživili svoje rodiny. Čo oni medzi sebou sa trhajú za vlasy, ktorý z nich je väčší zlodej, alebo plagiátor. Čo nás je po tom, ako Kollár alebo Matovič urobili svoju diplomovú prácu! Jednoducho sa stal premiérom, tak nech konečne začne poriadne vládnuť a nerobiť zo seba ešte väčšieho idiota ako je .Ten náš premiér je jednoducho eso.

To oni naozaj nás chceju napichať svojimi vakcínami? Ktoré majú možno iní efekt, než vyliečiť koronavírus? Veď dodnes nevedia spresniť od čoho vlastne ten Covid 19 vznikol.

Covid 19 sú iba nereálne vysoké čísla, ale skutočnosť je iste iná. Nepoznám a ani som nepočula, že by niekto z okolia bol nakazený s touto menovanou infekciou. Všetky sú chvalabohu zdravý. Vláda eviduje nepočetné množstvo mŕtvych, ale truhly sú prázdne. A keď, už niekoho do nej vložili tak istotne zomrel inou chorobou ako prezentujú. Koľko za falošný poplach platia? Rada by som sa zaregistrovala medzi nakazených, aby som zvýšila ich počet.

Vládna moc začala utrácať miliardy na boj proti koróne. Vlada plánuje nakúpiť 3 mil. vakcín. To pre koho? Pre vyvolených? Veď na Slovensku žijú 5 a pol mil. ľudí. Bola by som rada, aby si to vláda ako prvá vyskúšala a sa dala sama zaočkovať. Keď sa dožijú sto rokov, tak potom môžu vyhlásiť povinné očkovanie, pre nás všetkých. Keď im tak záleží na našich životoch, že sú schopný do nás investovať. Zachrániť ekonomiku to nevedia, ale napchať nás nezmyslami na to sú šikovný.

Na toto by ich bolo! Nič iné nevedia iba podmienky klásť. Radšej keby rozhýbali svoje mozgy, pohli zadkami a začali konečne riešiť ekonomickú krízu.

Slovensko budovali komunisti neviem 40 -50 rokov? Ale to boli naše fabriky, nemocnice, školstvo, byty atd. Budovali to naši rodičia a starý rodičia. A teraz to čo budovali sa jednoducho povedané rozkradlo, privlastnilo, obohatilo. Práve títo ľudia sa dostali do vlády aj komunisti, veď to práve boli oni. Robili si so štatným majetkom Slovenska čo chceli. Sprivatizovali, čo sa len dalo. Získané peniaze, rozdali medzi sebou a mi to splácame a budeme to splácať donekonečna. Ale neprestalo to, pretože lakomstvo nepozná hranice.

Minister hospodárstva, ktorý dnes sedí na stoličke, luskne iba prstom a vám rozpredá celé Slovensko. Už začal elektrárňami, veľa toho nezostalo, ale vždy sa nájde niekto koho bude môcť ukoristiť.

Potom to na koho zvediete na Rómov?

Ja na to, že som Rómka. Za celý ten čas mi nikto nič nedal, ani mojim rodičom Pracujem a odvádzam dane ako vy všetci ostatný. Viem že pridajú sa ku mne ďalší Rómovia, ktorý žijú dôstojne a čestne na rozdiel od vašej vlády. Pretože tí hanobia svoje majetky v miliónoch a pritom tie milióny patria nám, celému Slovensku.

Na Facebooku nadávate a kritizujete, že romonia nič nevedia iba deti robiť a žijú ako potkany. Média sú šikovný, aby zverejňovali iba také zaujímavosti, aký sú Rómovia neprispôsobivý. Negramotný, etnicky kdesi pred sto rokmi. To len preto, aby ste nás znenávideli ešte viacej, než nás nenávidíte teraz.

Nechcem nikoho tým uraziť, pretože ja osobne nikdy som nepocítila tu rasovú diskrimináciu, že by mi niekto vynadal, že som cigánka atd. Nemám s tým skúsenosti a tak sa vám týmto ospravedlňujem, keď sa vás to nejako dotklo. Česť výnimkám.

Sú aj osady, kde sa Rómovia snažia žiť a prispôsobiť sa. Lenže Róm zostane Rómom. Špinavý, lenivý, hlúpy a neviem čo ešte. Chápem, že niektorých Rómov je ťažké priviesť na iní život, než poznajú ten svoj zastarali, že nekráčajú modernou dobou. Ich rodičia nevedú k tomu, za lepším životom , aby ho mali lepší než ho majú sami. Jednoduchými slovami oni sú taký tvrdohlavý, že majú svoje pravidla a tie sa musia dodržiavať.

Ale keď sa pozrieme pravde do oči. Aj medzi vami bielymi sa nájdu taký istý, ale to média neukážu. Stačí, keď si človek pozrie v televízii zámena manželiek. Koľko je tam toho, že by človek zvracal.

To, že náš pán premiér Matovič si nadržiava vzťah s Rómami . Neviem čo je jeho skutočným zámerom? To, že vyhral voľby. To ste chceli sami, chceli ste zmenu .Tá zmena prišla, ale nečakali ste taký zvrat. Tak opäť sa stáva terčom Róm. Rómovia nemajú takú veľkú populáciu na Slovensku aby mohli zahlasovať, aby vyhral ich favorit. Rómovia iba dopomohli vám, aby nevládol ďalšie štyri roky opäť zlodej. Osady sa predali pretože ich vajda, úžerník, ktorý zbohatol na ich chudobe. Sa im dal najesť a negramotný ľudia boli preškolení ako správne zavoliť.

Hnevá ma vláda, ktorú zaujíma iba COViD 19 a o svoj ľud sa nezaujíma, ktorý im dal dôveru. Ja osobne som ho nevolila. Neverila som mu. Nikdy som ho nemala rada a nikdy ani nebudem. Bol to pre mňa politik, ktorý bol na futbalovom ihrisku a vedel vrieskať iba na tribúne. Ale keď sa sám ocitol na pľaci a bolo potrebné prihrať, aby dali gól. Ale nedajú ho, pretože jeho kop smeroval protivníkovi. Tak ten zbabelec hľadal výhovorky, aby obhájil sám seba, že to nebolo jeho chybou, ale chybou jeho spoluhráča, že sa nepozeral kam kope loptu.

To je všetko z mojej strany. Môj hnev sa krotí a ja dúfam, že nikoho som týmto neurazila